حقيقة رحيل نجم الهلال السعودي في الميركاتو الشتوي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


كشفت تقارير صحفية تركية، حقيقة مفاوضات فنربخشة التركي للتعاقد مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


ووفقًا للتقارير التركية، فأن فنربخشة يسعي للحصول على خدمات ميتروفيتش، في حال انتقال يوسف النصيري إلى صفوف النصر السعودي في الميركاتو الشتوي.

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وأشارت التقارير، إلى أن إدارة الزعيم السعودي ترفض بشكل قاطع التفريط في خدمات المهاجم الصربي خلال الانتقالات الشتوي، خاصة وأن ميتروفيتش يُعد من أبرز وأفضل العناصر في تشكيلة خورخي خيسوس المدير الفني للهلال.

موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي


يلتقي الهلال مع مضيفه الخليج، مساء السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر 2024، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.
 

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