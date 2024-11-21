موعد عودة نجم ريال مدريد للمشاركة في المباريات



كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات عودة النمساوي دافيد ألابا نجم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، للمشاركة في المباريات بعد عودته من الإصابة.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فأن ألابا سيعود للمشاركة في المباريات مع الفريق الملكي بداية من شهر يناير المقبل 2025، وذلك بعد شفائه من الإصابة التي أبعدته كثيرًا عن الملاعب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن عودة ألابا لقيادة دفاع ريال مدريد، يعزز من قرار النادي بعد التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الإصابات العديدة التي يُعاني منها الفريق الملكي على مستوي خط الدفاع.

وسيعتمد الفريق الملكي في خط الدفاع على كل من روديجر وألابا وتشواميني والنجم الصاعد راؤول أسينسيو، في ظل الإصابات التي يُعاني منها كل من كارفخال وميليتاو وفاسكيز.

