تطورات جديدة في خدمة إنستاباي: 11.5 مليون عميل وعدد المعاملات يتجاوز 800 مليار جنيه

قال المهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم المعلومات، إن تطبيق إنستاباي تم إطلاقه في عام 2022 كجزء من سياسات التحول الرقمي في مصر.

وأوضح نصر أن التطبيق قد حقق نجاحًا ملحوظًا، حيث وصل عدد العملاء إلى 11.5 مليون مستخدم حتى الآن.

إنجازات وإنستاباي في 2023

خلال العام الماضي، تم تنفيذ نحو 400 مليون معاملة عبر تطبيق إنستاباي، بقيمة إجمالية بلغت 800 مليار جنيه.

وتوقع نصر أن يتمكن التطبيق من تحقيق معاملات تصل إلى 2.7 تريليون جنيه من خلال نحو 1.5 مليار عملية في عام 2024.

التحويلات المالية لحظيًا للمصريين بالخارج

البنك المركزي المصري يعمل على تطوير المدفوعات الرقمية لتشمل التحويلات الدولية، مما يمكن العاملين بالخارج من إرسال الأموال لحظيًا إلى حسابات بنكية أو محافظ الهاتف المحمول في مصر.

ونوّه نصر إلى أن هذه الخدمة ستُتاح بشكل تدريجي قريبًا، حيث يمكن للمواطنين في الخارج التوجه إلى شركات تحويل الأموال لتنفيذ الخدمة، التي ستكون مجانية.

وأضاف نصر أن البنوك المصرية ستطلق حملات توعية لمساعدة المواطنين في الاستفادة من هذه الخدمة المميزة.

إحصائيات التحويلات من المصريين بالخارج

وأوضح نصر أن قيمة تحويلات المصريين بالخارج منذ بداية عام 2024 وحتى أغسطس قد وصلت إلى 18.1 مليار دولار.

من المتوقع أن تسهم هذه التحويلات في زيادة النشاط الاقتصادي في مصر، خاصة مع توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية.