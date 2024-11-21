الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 21-11-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار الذهب في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الخميس، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

الوحدات السعر بالجنيه سعر الذهب عيار 24 4،280 جنيه سعر الذهب عيار 22 3،923 جنيه سعر الذهب عيار 21 3،745 جنيه سعر الذهب عيار 18 3،210 جنيه سعر الذهب عيار 14 2،497 جنيه سعر الذهب عيار 12 2،140 جنيه سعر الجنيه الذهب 29،960 جنيه سعر أونصة الذهب 133،108 جنيه سعر كيلو الذهب 4،280،000 جنيه

كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار.

أسعار الذهب اليوم

الوحدات السعر بالجنيه سعر الذهب عيار 24 4،280 جنيه سعر الذهب عيار 22 3،923 جنيه سعر الذهب عيار 21 3،745 جنيه سعر الذهب عيار 18 3،210 جنيه سعر الذهب عيار 14 2،497 جنيه سعر الذهب عيار 12 2،140 جنيه سعر الجنيه الذهب 29،960 جنيه سعر أونصة الذهب 133،108 جنيه سعر كيلو الذهب 4،280،000 جنيه

سعر المصنعية والدمغة

كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب