بوكا جونيورز يواصل مسلسل انتصاراته

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

  حقق فريق بوكا جونيورز انتصاره الثالث تواليًا في الدوري الأرجنتيني، عقب فوزه على ضيفه يونيون سانتا 1-0، ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة.

تقمص ميلتون جيمينيز دور البطولة لبوكا جونيورز، بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة.

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ورفع بوكا جونيورز رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن، محققًا انتصاره التاسع في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 7 مباريات، والتعادل في مثلها.

وفي المقابل توقف رصيد يونيون سانتا في عند 36 نقطة في المركز السادس، متلقيًا خسارته السابعة في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 10 مباريات، والتعادل في 6.

 

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