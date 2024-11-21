الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: لاوتارو يعود إلى الإنتر.. ماركا: 100 يوم لمبابي في مدريد

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 21- 11- 2024.

الصحف الأوروبية صباح اليوم



وجاءت عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

لاجازيتا ديلو سبورت:

ايتها الفتيات ما هذه القوة

لاوتارو يعود إلى الانتر متحمس ويريد الطيران مع الانتر

مواجهة بين موراتا ووياه

غينودوزي " هذه السنة مناسبة للاتسيو ليحرز لقب "

كورييري ديلو سبورت:

سيدات ايطاليا ابطال العالم

اليوفي في العمل وتاغليافيكو مرشح

لوكاكو وحش نابولي

اعادة بناء روما

لاوتارو يعادل دييغو

بالوتيلي مع فييرا

ماركا:

100 يوم لمبابي في مدريد

" نحن هادئون لاننا مقتنعون إنه وحش "

الحياة الجديدة لرافاييل نادال

كوندي بلا راحة