محافظ أسيوط: توقيع الكشف الطبي على 50 عامل من غير العمالة المنتظمة







قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ مبادرة لتوقيع الكشف الطبي المجاني للعمالة غير المنتظمة بالتنسيق بين مديريتي العمل والصحة بالمحافظة، يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت، والحفاظ على سلامة العمال وحمايتهم ورعايتهم بالتعاون بين الأجهزة المعنية، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية في ظل الجمهورية الجديدة.

وأوضح محافظ أسيوط أنه في ضوء تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة للعمالة غير المنتظمة بمواقع الإنتاج والتشييد والبناء ضمن مبادرة "بداية" لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لتلك الفئة اجتماعيًا وصحيًا، نسقت مديرية العمل بقيادة علي سيد وكيل الوزارة مع مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد زين وكيل الوزارة لتنفيذ قافلة طبية للكشف على الأمراض المزمنة لـ العمالة غير المنتظمة بشركة "جاما" التي تعمل في موقع تنفيذ مستشفى الأورام بالمحافظة حيث جرى توقيع الكشف الطبي على عدد 50 من العمال من فئة العمالة غير المنتظمة وذلك بمشاركة الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة بأسيوط، والدكتورة مارجريت مدير إدارة غرب الصحية، وعدد من أعضاء مديرية الصحة وعلاء شعبان مدير إدارة العمالة غير المنتظمة وكلا من وليد الجرزاوى وفاطمة بكر من الباحثين بالإدارة على أن يتم تنفيذ خطة متكاملة للمرور على مواقع العمل المختلفة بالإضافة إلى استعراض الخدمات التي تقدمها مديرية العمل لهم.

وأكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم المزيد من الفعاليات التوعوية بكافة القطاعات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لإستراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى ضرورة متابعة ملف السلامة والصحة المهنية للعمالة غير المنتظمة في كافة المنشأت الحكومية والخاصة لتوفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على الأرواح والمنشآت وتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية سواء من خلال تطبيق القوانين أو تنفيذ الندوات والمبادرات