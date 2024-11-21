ارتفاع كبير في أسعار الذهب محليًا وعالميًا لليوم الثالث على التوالي

ارتفاع كبير في أسعار الذهب محليًا وعالميًا لليوم الثالث على التوالي...سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، الخميس 21 نوفمبر 2024، زيادة ملحوظة في محلات الصاغة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 40 جنيها مقارنة بمستواه في يوم الأربعاء الماضي. هذا الارتفاع جاء نتيجة لتزايد الأسعار العالمية للذهب لليوم الثالث على التوالي، مما أثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في هذا الأسبوع.

ارتفاع كبير في أسعار الذهب محليًا وعالميًا لليوم الثالث على التوالي

وفي التفاصيل، سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 4262 جنيها للجرام بعد أن كان 4217 جنيها أمس، ليظل هذا العيار هو الأغلى في السوق المصري. أما الذهب عيار 21، الذي يحظى بشعبية كبيرة في صعيد مصر، فقد ارتفع إلى 3730 جنيها للجرام مقارنة بـ 3690 جنيها في اليوم السابق. في حين سجل الذهب عيار 18، الأكثر تداولًا في القاهرة والوجه البحري، 3197 جنيها للجرام بعدما كان 3162 جنيها أمس.

وبالنسبة للجنيه الذهب، بلغ متوسط سعره اليوم 29840 جنيها، بزيادة تقدر بنحو 320 جنيها عن يوم أمس.

أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.7% في المعاملات الفورية لتصل إلى 2650.49 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ 11 نوفمبر. كما شهدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 0.9% لتصل إلى 2654.00 دولارا، مما يعكس الإقبال المتزايد على الذهب كملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.