أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الخميس 21-11-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الخميس، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:

الحجم السعر ربع جرام 1،400 جنيه نصف جرام 2،695 جنيه 1 جرام 4،910 جنيه 2.5 جرام 12،233 جنيه 5 جرام 23،910 جنيه 10 جرام 47،805 جنيه 20 جرام 95،485 جنيه نصف اونصة 75،575 جنيه اونصة 149،135 جنيه 50 جرام 237،055 جنيه 100 جرام 474،110 جنيه ربع كيلو 1،178،375 جنيه نصف كيلو 2،356،210 جنيه كيلو 4،710،200 جنيه

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب