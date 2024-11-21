مدرب الخلجي السعودي يكشف حقيقة رحيل محمد شريف وكواليس عرض الزمالك الغير مكتمل

تحدث المدرب اليوناني جيورجوس دونيس، المدير الفني لفريق الخليج السعودي، عن سبب غياب اللاعب محمد شريف عن المباريات مؤخرًا، وكشف حقيقة الأنباء التي انتشرت بشأن رحيله عن الفريق.

حقيقة رحيل شريف عن الخليج

وأوضح دونيس في تصريحات له عبر قناة "الأولى المصرية" قائلًا: "محمد شريف لم يكن محظوظًا هذا الموسم بعد إصابته في أول مباراة له، وهو الآن في مرحلة التأهيل للعودة إلى التدريبات الجماعية".

وأضاف: "شريف خضع لتدريبات خاصة وهو في حالة بدنية أفضل الآن، ونحن نعمل على تجهيزه للمشاركة في المباريات القادمة".

وفيما يخص تأهيل شريف، أكد دونيس أنه "ينهي حاليًا الجزء الأول من مرحلة التأهيل، ولكنه لن يكون جاهزًا بشكل كامل للمباراة المقبلة أمام الهلال".

أما بشأن الشائعات التي تحدثت عن رحيل شريف، قال دونيس: "تنتشر أحيانًا شائعات كثيرة، ولكن اللاعب مستمر معنا، والقرار يعود للإدارة التي ستحدد مصيره. وإذا تلقى النادي عروضًا لشراء شريف، سيتم مناقشتها بالتأكيد".

وأشار دونيس إلى العلاقة الجيدة التي تربطه بمحمد شريف، وقال: "علاقتي معه جيدة للغاية، ونحن بانتظار عودته للتدريبات، وإذا استعاد لياقته البدنية، سيكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة".

وعن انتقال محمد شريف من الأهلي إلى الخليج، قال دونيس: "الأهلي هو أكبر نادي في مصر، لكن الأمور أصبحت مختلفة بالنسبة لشريف هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي حينما انتقل من الدوري المصري، وأمامه الآن فرص أكبر لإثبات جدارته، وأنا أثق في قدراته".

كواليس عرض الزمالك للتعاقد معه

وفي ختام حديثه، أجاب دونيس عن سؤال حول تلقيه عرضًا لتدريب أحد الأندية المصرية في الفترة الماضية قائلًا: "لدي خبرات تدريبية كبيرة في الدوري اليوناني والسعودي، وخلال السنوات الأخيرة تلقيت عدة عروض لتدريب الزمالك، لكن لم نصل إلى اتفاق في النهاية".