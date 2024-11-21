محافظ أسيوط: فوز فريق مرشدات مركز شباب أبنوب بالمركز الأول في مسابقة التميز الكشفي



تابع اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، فعاليات مسابقة التميز الكشفي علي المستوي المحلي لفرق الكشافة والمرشدات بالمخيم الكشفي بنزله عبداللاه بحي شرق والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإقليم ضمن خطة النشاط الكشفي وشارك بها ٤٢ مرشدة من فرق المرشدات بمراكز شباب "صدفا، منفلوط،أبنوب" بالإضافة إلى مدربي الشعب الكشفية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإستثمار في البشر.

وأكد محافظ أسيوط، على أهمية هذه المسابقة التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة في تنمية مهارات الشباب وصقل قدراتهم الكشفية، وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بينهم، وغرس قيم الوطنية والإنتماء في نفوسهم، مشيرًا إلى أن مسابقة التميز الكشفى تعد من أهم الفعاليات الكشفية التى تقام على مستوى المحافظة، والتى تهدف إلى إكتشاف المواهب الكشفية وتطويرها، وإعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة فى بناء الوطن.

وأضاف أبوالنصر إلى أن الفرف الكشفية المشاركة تنافست في عدة مجالات منها "فني، ديني، ثقافي، رياضي، كشفية، عقد وربطات، سمر وأسرع خيمة ومأوى خلوى، الطهي الخلوي" ووأسفرت المسابقات عن فوز فريق مرشدات مركز شباب أبنوب بالمركز الأول على مستوى المحافظة لافتًا إلى أن الفرق الفائزة يتم تصعيدها للمشاركة في المسابقة القومية على مستوى الجمهورية للتنافس مع الفرق الصاعدة من المحافظات في مسابقة التميز الكشفى التي تنفذها الإدارة المركزية لتنمية النشئ على مستوى الجمهورية بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية.