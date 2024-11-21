محافظ أسيوط: استمرار تنظيم حملات نظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بمركزي أبوتيج وصدفا

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

 


أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على إستمرار تنظيم حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بمركزي أبوتيج وصدفا ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا علي الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر2030، وخطة التنمية المستدامة مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبد الكريم رئيس المركز قد واصلت جهودها اليومية من أعمال النظافة المختلفة بصورها كافة خاصة الموجودة بمداخل القرى وذلك بتنظيم حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من مناطق مدينة أبوتيج كشارع أبومقار والطريق السريع قبلى وشارع بابور النور والقفاصين وأمام محطة مياة الشرب القبلية وشارع أبو الحجاج والمدشه والطريق الزراعي "أسيوط/ابوتيج" بمشاركة أبو القاسم حنفي مدير المتابعة وسعد بخيت مشرف النظافة ومسؤولي الإشغالات ومسؤول الحملة الميكانيكية، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة ممدوح جبر رئيس المركز بأعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الطرق وأماكن التجمعات والحاويات حيث استهدفت الحملة طريق ابراهيم حسين على ترعة طراد النيل بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا فضلًا عن رفع تراكمات القمامة والمخلفات من علي الترعة العامية ومن منطقة الجمعية الشرعية بقرية أولاد الياس مركز صدفا وشارع الجيش ومحيط مركز شباب صدفا وغيرها 

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