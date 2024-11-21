وزير الإسكان ومحافظ دمياط يتابعان موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والمشروعات الجارية بالمحافظة

فى مستهل زيارته لمحافظة دمياط، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعا لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة دمياط، وموقف المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لخدمة أهالينا بمحافظة دمياط، وخاصة مشروعات المياه والصرف الصحي ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة ومن خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، انتهت منذ 2014 من تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة دمياط بتكلفة 115 مليون جنيه، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 32 مشروعًا للصرف الصحى بتكلفة تخطت 1.8 مليار جنيه.

وأوضح الوزير، أنه جار أيضًا تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب بمحافظة دمياط بتكلفة 283 مليون جنيه، بجانب مشروعات لصرف صحى الحضر، بتكلفة 172.5 مليون جنيه، إضافة إلى مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، ومنها مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.