تواصل ندوات التوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بجنوب سيناء

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ندوات بجنوب سيناء


تواصلت اليوم الخميس فاعليات الندوات التوعوية التثقيفية والتي نظمتها  مديرية العمل بجنوب سيناء بالتعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية فرع طور سيناء، عن أهداف السلامة والصحة المهنية مع توعية العاملين بالمخاطر داخل بيئة العمل، وطرق توخي الحذر، وتقليل الاصابات والحوادث في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".  

شارك في الندوة عدد (101) من العاملين والطلاب بالجامعة، وجمعت نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال السلامة والصحة المهنية، الذين قدموا محاضرات وورش عمل تفاعلية حول أحدث أساليب الوقاية من الحرائق وكيفية التعامل معها في حالة حدوثها.

وتأتي هذه الندوة في إطار حرص إدارة المؤسسات  على توفير بيئة عمل آمنة لجميع الموظفين، وتعزيز ثقتهم بقدرتهم على التعامل مع أي طارئ. كما تأتي تماشيًا مع المعايير الدولية للسلامة المهنية.

جنوب سيناء سلسلة ندوات

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