وزير البترول يبحث مع السفير الكندي الجديد سبل تعزيز التعاون

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية السفير الكندى بالقاهرة أولريك شانون والذى تسلم مهام عمله مؤخرًا والوفد المرافق له حيث تم بحث آخر تطورات جهود تحديث منظومة التعدين فى مصر وأنشطة الشركات الكندية العاملة فى مصر فى مجالات البترول والغاز والتعدين، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى مختلف مجالات العمل البترولى والتعدينى، فضلًا عن الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الكندية الراغبة فى الاستثمار فى مجالى البترول والتعدين فى مصر.