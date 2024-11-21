جامعة أسيوط تُطلق قافلة طبية للأسنان بقرية عرب مطير بمركز الفتح

أطلقت جامعة أسيوط اليوم الخميس قافلة طبية في مجال طب الأسنان، إلى قرية عرب مطير بمركز الفتح في إطار المبادرة الرئاسية بداية التي تأتي برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتضمنت القافلة؛ تقديم خدمات علاجية، وتوعوية لأكثر من( 100) حالة في مجال طب الأسنان، إلى جانب تحويل بعض الحالات التي تتطلب إمكانيات، وإجراءات علاجية معينة إلي مستشفي طب الأسنان الجامعي.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، على استمرار الجامعة، فى إطلاق القوافل التنموية الشاملة؛ للمناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وذلك في إطار تفعيل دورها الخدمي، والتنموي تجاه المجتمع، وتسخير كافة إمكاناتها؛ للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية مجانًا، في ظل ما تمتلكه الجامعة من مدينة طبية متكاملة؛ بها مستشفيات تخصصية، ونخبة من الأساتذة المتميزين في كافة التخصصات، والتي تخدم كافة المترددين عليها من محافظات الصعيد.

ومن جانبه، أفاد الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمةالمجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب الأسنان؛ بالتعاون مع الإدارة العامة لطب الأسنان بمديرية الصحة بأسيوط، منوهًا أنه سيتم إطلاق قافلة طبية يوم 17 من ديسمبر المقُبل، بوحدة طب الأسرة بتاسا بمركز ساحل سليم

وجاءت القافلة تحت إشراف وحضور الدكتورة صفاء تهامى عميد الكلية، والدكتور محمد ناهض وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمل كمال حفني مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان، والدكتورأحمد مصطفي مدير إدارة طب الأسنان الوقائي.

وشارك في القافلة كلٍ من الطبيب أحمد ياسر بقسم الاستعاضة الصناعية، والطبيبة يوستينا أشرف بقسم العلاج التحفظي، والطبيب أحمد محسن حسانين تخصص جراحه الفم والوجه والفكين، والطبيب مينا يوسف بقسم طب أسنان الأطفال، والطبيب محمد أحمد عبد الرازق بقسم تقويم الأسنان، والطبيب محمد فوزي بقسم علاج الجذور، والطبيب أسماء بركات بقسم أشعة الفم والوجه والفكين، والطالبة وعد حيدر بالفرقة الثانية.