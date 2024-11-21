غرفة التجارة الأمريكية: مصر لديها إمكانيات كبيرة في أنشطة البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن

مؤكدة على أهمية تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية

أكد أعضاء لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية بمصر، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في أنشطة البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن، وان هناك فرص كبيرة للنمو ورغبة في التوسع في الأنشطة التعدينية من بينها الفوسفات مما يتيح فرص لإقامة مشروعات تقوم عليه لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية.

دخول القطاع الخاص في مشروعات التعدين:

جانب من لقاء وزير البترول مع لجنة التعدين بالغرفة بغرفة التجارة الأمريكية بمصر

جاءت تلك التصريحات على هامش استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وفدا من لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية بمصر ضم الدكتور محمد زاهر رئيس شركة رييل مايننج سيرفيس وشريف بركات مدير شركة أتون ريسورسيز ومصطفى الجبلى المدير التنفيذى لشركة أسمدة أبو زعبل وأحمد على وفيق رئيس شركة ساينت جوباين جلاس وسيلفيا ميناسا المديرة التنفيذية للغرفة بالقاهرة ودينا نوار نائبة المديرة التنفيذية.

وقال البدوي خلال بيان صحفي، إن الوزارة تعمل على تهيئة وتوفير مناخ جاذب لدخول القطاع الخاص فى مشروعات التعدين والصناعات التكميلية التى تقوم على الثروات التعدينية.

دعم تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية:

غرفة التجارة الأمريكية تدعم تحويل هيئة الثورة المعدنية إلى هيئة اقتصادية

ولفت "البدوي"، إلى الدور المهم للغرفة في هذا الصدد وإمكانية الاستفادة منها في نقل التجارب الناجحة في الدول الأخرى، مضيفا أنه بحث كيفية الاستفادة من برامج التدريب واستغلال القدرات فى هذا القطاع الذى يتمتع بفرص استثمارية واعدة تحتاج إلى تكاتف الجميع لتحقيق المصالح المشتركة.

من جانبهم، استعرض وفد غرفة التعدين دورها في تشجيع الاستثمارات في قطاع التعدين في مصر، وليس فقط في الذهب وانما مختلف المعادن، ودعم وزارة البترول والثروة المعدنية في تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.