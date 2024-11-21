محافظ أسيوط: مواصلة شن حملات إزالة اشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطرق بمدينة القوصية

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

 


أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على مواصلة شن حملات إزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق بالمراكز والأحياء دون تهاون أو تقاعس لتحقيق الانضباط للشارع الأسيوطي لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون تيسيرًا لحركة المرور وسير المواطنين وحفاظًا علي المظهر الحضاري لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة مشيرًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كرؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف تلك الحملات وتكون بصفة دورية أو مفاجئة

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز ومتابعة نواب رئيس المركز قد واصلت شن حملات لرفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والمقاهي المخالفة وكافة أشكال التعديات على حرم الطريق والشوارع الرئيسية بمدينة القوصية خاصة التي تعوق حركة سير المارة والسيارات بالطريق لتحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط للشارع وذلك بمشاركة مسئولي المتابعة والإشغالات والنظافة والتراخيص والمرافق وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز مشيرًا إلى التعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق دون تهاون أو تقاعس وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق

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