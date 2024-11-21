ريال مدريد عينه على "الصفقة الصعبة"

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

  أكدت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع لاعب توتنهام، الإسباني بدرو بورو، مشيرة إلى أن مطالب "السبيرز" المالية المرتفعة هي ما قد تعوق إتمام الصفقة.

كشفت صحيفة آس الرياضية، أن ريال مدريد يضع بورو اللاعب السابق لجيرونا ومانشستر سيتي وسبورتنغ لشبونة في بؤرة اهتمامه للصيف المقبل، لتعزيز مركز الظهير الأيمن في صفوفه، وكبديل أساسي للصفقة الأخرى المحتملة، الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد.

txt

مدرب الخلجي السعودي يكشف حقيقة رحيل محمد شريف وكواليس عرض الزمالك الغير مكتمل

txt

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: لاوتارو يعود إلى الإنتر.. ماركا: 100 يوم لمبابي في مدريد

وأشارت الصحيفة إلى أن الريال يبحث عن تعزيز هذا المركز، بعد تخطي كل من داني كارباخال ولوكاس فاسكيز الثلاثين من العمر، وكذلك تعرض كارباخال قبل أسابيع لإصابة خطرة ستبعده لمدة طويلة عن الملاعب.

وحال فشل "الميرينغي" في ضم أرنولد (26 عامًا)، لو لم يجدد مع ليفربول النادي الذي قضى فيه كل مشواره الرياضي،، فسيكون الخيار التالي هو بدرو بورو 25 عامًا.

وبحسب آس، فإن العائق المادي هو ما قد يعيق الصفقة، حيث يطالب توتنهام بقيمة لا تقل عن 70 مليون يورو للاستغناء عن خدماته.

ويمتد عقد بورو مع توتنهام الذي انضم إليه في يناير 2023، حتى يونيو 2028.

 

مواد متعلقة

مدرب الخلجي السعودي يكشف حقيقة رحيل محمد شريف وكواليس عرض الزمالك الغير مكتمل

الأكثر قراءة

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

عاجل - وزير الخارجية يصل إلى الكونغو الديمقراطية

محمد صلاح يثير الجدل.. من هم المختلون نفسيًا؟

ريال مدريد عينه على "الصفقة الصعبة"

عاجل - البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة.. توقعات الخبراء تحسم الأمر وننتظر القرار الرسمي (تفاصيل)

فرصة عمل: وظائف مستشارين عقاريين في شركة رائدة بالتجمع الخامس

في عيد الطفولة.. مواقع قطاع الفنون التشكيلية تزينت بالفنون وغمرتها البهجة

حالة الطقس اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة وتحذيرات من تغيرات جوية حادة قريبًا