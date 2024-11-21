أكثر لحظات الندم وتأثيرها على المحتضرين: اعترافات ممرضة رعاية المسنين

الحياة مليئة بالقرارات والخبرات التي يمر بها الإنسان، ولكن على فراش الموت، تظهر مشاعر واعترافات نابعة من أعماق الروح.

كشفت جولي ماكفادن، ممرضة رعاية تلطيفية بخبرة تزيد عن 15 عامًا في لوس أنجلوس، عن أكثر لحظات الندم التي يبوح بها المرضى في اللحظات الأخيرة من حياتهم.

أبرز مشاعر الندم لدى المحتضرين

عدم تقدير الصحة الجيدة:

وفقًا لجولي، فإن أول وأكثر ما يعترف به المرضى قبل وفاتهم هو الندم على عدم استغلال سنوات الصحة الجيدة بالشكل الأمثل. تقول:

"أسمع دائمًا من المرضى أنهم يندمون على عدم تقدير صحتهم عندما كانوا يتمتعون بها."

الإفراط في العمل:

العمل المفرط وعدم الاستمتاع بالحياة هو ندم شائع بين المحتضرين.

يتمنى العديد من المرضى لو أنهم قضوا وقتًا أكبر مع أحبائهم بدلًا من الانشغال بالعمل.

التقصير في العلاقات العاطفية:

يندم بعض المرضى على علاقات انتهت بسبب الخلافات أو الضغائن.

يتمنون لو حافظوا على صداقات أو أصلحوا علاقات انقطعت على مر السنين.

ما يقوله المرضى في لحظاتهم الأخيرة؟

النداء على الوالدين:

تسمع جولي من الكثير من المحتضرين عبارات مثل "أمي" أو "أبي"، بالرغم من وفاة الوالدين منذ زمن.

يظهر ذلك الحنين العاطفي الكبير والرغبة في العودة إلى الجذور.

التعبير عن الحب:

أكثر الكلمات شيوعًا التي ينطق بها المحتضرون قبل رحيلهم: "أنا أحبك"، وهي موجهة عادةً للأشخاص المقربين.

الألم الجسدي والنفسي:

يعاني العديد من المرضى من أعراض مثل الألم، ضيق التنفس، الارتباك، والتغيرات الجسدية مثل لون الجلد والتنفس غير المنتظم.

الدروس المستفادة من اعترافات المحتضرين

الاستمتاع بالصحة:

لا تنتظر حتى تُحرم من نعمة الصحة لتدرك قيمتها. عش حياتك مستمتعًا بالنشاط والحيوية.

التوازن بين العمل والحياة:

خصص وقتًا لعائلتك وأصدقائك. العلاقات الإنسانية لا تُعوّض بالمال أو النجاح المهني.

التسامح والإصلاح:

لا تدع الضغائن تسيطر على حياتك. بادر بإصلاح العلاقات واحتفظ بالصداقات التي تضيف قيمة لحياتك.