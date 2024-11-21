تفاصيل زيارة فريق من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للوحدة الصحية بقرية الزرابي بأبوتيج فى أسيوط

زار فريق من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وفريق من مشروع أسرة المنفذ من قبل هيئة باثفايندر والممول من الوكالة الأمريكية وحدة الزرابي الصحية التابعة للإدارة الصحية بأبوتيج، لمتابعة تنفيذ أنشطة وتدخلات البرنامج

وحيث كان في استقبال الوفد الدكتور بيتر رمسيس، مدير الإدارة الصحية بأبوتيج والدكتورة مروة أبو المكارم، مدير ادارة تنظيم الأسرة بصحة أسيوط والدكتورة نيرفين ألفونس، مساعد مدير الإدارة الصحية بابوتيح لتنظيم الأسرة والدكتورة نجوى صموئيل، مساعد مدير الإدارة الصحية بابوتيح لرعاية الأمومة والطفولةوفريق الإشراف بالإدارة، ومشرفة الرائدات الريفيات، مشرفة نادي المرأة، مشرفة التمريض، مسؤول إعلام تنظيم الأسرة، ومشرفات الرعاية الأساسية

وتضمنت الزيارة تدريب فريق عيادة تنظيم الأسرة من الأطباء والتمريض لرفع كفاءتهم المهنيةوتطبيق نموذج التحدي لتحسين جودة الخدمات الصحيةوميكنة نظام تسجيل المنتفعات لتسهيل المتابعة وتقديم الخدمةومتابعة مخطط الزيارات المنزلية وبرنامج التواصل الفعال للرائدات الريفيات والإشراف على أنشطة نادي المرأة وبرنامج المرأة المصرية تتكلم لتعزيز تمكين المرأة

وضم الوفد كل من ماثيو كورتاد والسيدة ليزا تشايلدز وبرينان شيرر والسيدة شهيرة حسين ونادين توفيق ومريم رمزي وتريزا يوسف والسيدة انجي لطفي ونيفين لطفي وسالي ساهر والدكتورة منى الغالي، قائد فريق أنشطة النوع الاجتماعي والمهندس ماجد سيد يوسف، قائد الأعمال الميدانية بمشروع أسرة ونوران خالد، مسؤول مكون الرائدات الريفيات واستشاري زيادة الطلب والدكتورة إيمان متولي القزاز، مدير مكتب الصعيد الإقليمي بمشروع أسرة والدكتورة فاطمة توفيق، مسؤول تنفيذ أنشطة الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بمحافظة أسيوط والدكتورة مروة الأمير، مسؤول مجتمعي بمكتب مشروع أسرة في أسيوط وصالح البكري، مسؤول مجتمعي بمكتب مشروع أسرة ومصطفى بخيت، مساعد مكتب مشروع أسرة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص مشروع أسرة على المتابعة والتقييم المستمر لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمجتمع المحلي.

وأعرب الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان باسيوط عن سعادته بوجود بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وزيارتهم للقطاع الصحي بالمحافظة وأهميتها في تطوير رحلة علاج المرضى وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة والرعاية الصحية المقدمة، مشيدا بدور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم تطوير النظام الصحي المصري وتعزيز التقدم والنمو على مدار 40 عامًا..

مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تحقيق تجربة صحية متكاملة ومتميزة للمرضى باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان تقديم خدمات فعّالة وشاملة تتماشى مع تطلعات المرضى، وتعزيز دورهم في التحسين المستمر للخدمات.

موضحًا أن الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تتضمن تطوير وتنفيذ أداة لإدارة رحلة المريض داخل وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، مما يتيح للمرضى التعبير عن آرائهم وتقديم ملاحظاتهم حول جودة الخدمات، مما يعزز المساءلة المجتمعية ويسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

مؤكدًا أن ميكنة العمل في مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات سهّلت وصول المواطنين للخدمات