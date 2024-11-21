عاجل - وزير الخارجية يصل إلى الكونغو الديمقراطية

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وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الكونغو الديمقراطي

وصل الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، إلى كينشاشا، بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأدلى الوزير، فور وصوله، بتصريحات عن العلاقات "المصرية - الكونغولية".

وتوجه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مساء الأربعاء إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يلتقى وزير الخارجية خلال الزيارة مع كبار المسئولين في العاصمة كينشاسا، ويعقد جولة مشاورات سياسية مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الكونجولية، حيث سيتم مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي، وتطوير الشراكات التنموية، ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما سيلتقي الوزير عبد العاطي مع وفد من رجال الأعمال المصريين وأعضاء جمعية رجال الأعمال الكونجولية، فضلًا عن كتيبة الشرطة المصرية المُشاركة في مهام حفظ السلام ببعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونجو الديمقراطية.

 

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