انقطاع المياه عن بعض قرى مركز طلخا يوم السبت 23/ 11 /2024
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه يوم السبت المقبل و الموافق 2024/11/23 من الساعة 8:00 صباحًا حتى 3:00 عصرا عن المناطق التالية:
▪️قرية كتامة
▪️ جزء من قرية الطويلة
وأوضحت الشركة ان تلك الانقطاعات تأتي وذلك نظرًا لقيام الشركة بأعمال ربط خط 360 الجديد القادم من شربين باتجاه طلخا على قرية كتامة.
وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.
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