فرصة عمل: وظائف مستشارين عقاريين في شركة رائدة بالتجمع الخامس

أعلنت إحدى الشركات الرائدة في مجال التسويق والمبيعات العقارية عن حاجتها إلى 100 مستشار عقاري للانضمام إلى فريق عملها في التجمع الخامس، القاهرة.

تقدم هذه الوظيفة فرصة ذهبية للأشخاص الذين يتمتعون بالطموح والشغف لتطوير مسيرتهم المهنية في القطاع العقاري.

تفاصيل الوظيفة

المسمى الوظيفي: مستشار عقاري.

مستشار عقاري. مكان العمل: التجمع الخامس، القاهرة.

التجمع الخامس، القاهرة. عدد الشواغر: 100 وظيفة.

100 وظيفة. نوع العمل: دوام كامل.

دوام كامل. الراتب: قابل للتفاوض.

المهام الوظيفية

تسويق العقارات وبيعها للعملاء المحتملين.

وبيعها للعملاء المحتملين. الرد على استفسارات العملاء وتقديم استشارات عقارية مهنية.

التفاوض على الصفقات العقارية وإتمامها.

على الصفقات العقارية وإتمامها. تحقيق أهداف البيع الشهرية والسنوية للشركة.

متطلبات الوظيفة

المؤهل الدراسي:

حاصل على مؤهل جامعي (مؤهل عالٍ).

الخبرة المهنية:

خبرة تتراوح بين 1 إلى 5 سنوات في مجال التسويق والمبيعات العقارية.

في مجال التسويق والمبيعات العقارية. يُفضل أن يكون للمتقدم خبرة سابقة في القطاع العقاري.

المهارات الشخصية:

مهارات ممتازة في التواصل، التفاوض، والإقناع .

. إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس .

. مستوى جيد جدًا في اللغة الإنجليزية.

شروط إضافية:

العمر: 24 سنة فما فوق .

. يفضل أن يكون المتقدم من سكان التجمع الخامس أو المناطق المحيطة.

مميزات الوظيفة

راتب قابل للتفاوض حسب الخبرة والكفاءة.

حسب الخبرة والكفاءة. تأمينات اجتماعية تضمن الاستقرار الوظيفي.

تضمن الاستقرار الوظيفي. فرصة للعمل في شركة رائدة في التسويق العقاري .

. بيئة عمل احترافية مع فرص للنمو والتطوير.

كيفية التقديم على الوظيفة

يمكن للراغبين التقديم على الوظيفة من خلال: