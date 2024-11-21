محمد صلاح يثير الجدل.. من هم المختلون نفسيًا؟

أثار محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر “ستوري” عبر الانستجرام الخاص به.

من هم المختلون نفسيًا؟

ونشر صلاح “ستوري” من كتاب تحمل عنوان “من هم المختلون نفسيًَا؟”.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة مرتقبة أمام نظيره ساوثهامبتون على ملعب ساينت ماري، معقل الفريق الأخير، وذلك مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، يوم الأحد المقبل. وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يدخل فريق ليفربول المباراة بهدف تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الأول برصيد 28 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط على أقرب منافسيه، فريق مانشستر سيتي. ويسعى محمد صلاح ورفاقه لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل زيادة الفارق ومواصلة التربع على القمة.