حالة الطقس اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة وتحذيرات من تغيرات جوية حادة قريبًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، مشيرة إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يستمر حتى السبت المقبل، ليصل متوسط درجة الحرارة العظمى إلى 26 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

ومع ذلك، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الحاد بداية من الأحد، حيث يتوقع أن تنخفض بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية، ما يجعل الأجواء أكثر برودة خصوصًا ليلًا.

نصيحة الأرصاد:

ارتداء ملابس ثقيلة أثناء ساعات الليل بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

أثناء ساعات الليل بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ. الحذر من نشاط الرياح المتقطع الذي يزيد الشعور ببرودة الطقس.

حالة الطقس اليوم الخميس

الأجواء معتدلة الحرارة نهارًا على جميع المناطق.

على جميع المناطق. يصبح الطقس مائلًا للبرودة في أول الليل و باردًا في الساعات المتأخرة .

و . نشاط الرياح بشكل متقطع، خاصة غرب البلاد، مما يضفي شعورًا إضافيًا بالبرودة.

بيان درجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر اليوم

المدينة العظمى (°م) الصغرى (°م) القاهرة 26 18 الإسكندرية 27 15 مطروح 27 15 بورسعيد 25 16 السويس 27 15 الإسماعيلية 27 15 كفر الشيخ 25 15 دمنهور 23 16 المنصورة 25 16 دمياط 25 16 العريش 26 14 رفح 25 13 كاترين 19 7 رأس سدر 27 14 شرم الشيخ 27 19 السلوم 26 14 شلاتين 28 19 الغردقة 28 18 سيوة 26 13 الفيوم 24 14 سوهاج 27 13 أسيوط 26 12 المنيا 27 12 الأقصر 28 14 أبو سمبل 28 16 أسوان 27 15

نصائح لمواجهة تغيرات الطقس