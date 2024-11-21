حالة الطقس اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة وتحذيرات من تغيرات جوية حادة قريبًا

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الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، مشيرة إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يستمر حتى السبت المقبل، ليصل متوسط درجة الحرارة العظمى إلى 26 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

ومع ذلك، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الحاد بداية من الأحد، حيث يتوقع أن تنخفض بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية، ما يجعل الأجواء أكثر برودة خصوصًا ليلًا.

نصيحة الأرصاد:

  • ارتداء ملابس ثقيلة أثناء ساعات الليل بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.
  • الحذر من نشاط الرياح المتقطع الذي يزيد الشعور ببرودة الطقس.

حالة الطقس اليوم الخميس

  • الأجواء معتدلة الحرارة نهارًا على جميع المناطق.
  • يصبح الطقس مائلًا للبرودة في أول الليل وباردًا في الساعات المتأخرة.
  • نشاط الرياح بشكل متقطع، خاصة غرب البلاد، مما يضفي شعورًا إضافيًا بالبرودة.

بيان درجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر اليوم

 

المدينةالعظمى (°م)الصغرى (°م)
القاهرة2618
الإسكندرية2715
مطروح2715
بورسعيد2516
السويس2715
الإسماعيلية2715
كفر الشيخ2515
دمنهور2316
المنصورة2516
دمياط2516
العريش2614
رفح2513
كاترين197
رأس سدر2714
شرم الشيخ2719
السلوم2614
شلاتين2819
الغردقة2818
سيوة2613
الفيوم2414
سوهاج2713
أسيوط2612
المنيا2712
الأقصر2814
أبو سمبل2816
أسوان2715

نصائح لمواجهة تغيرات الطقس

  1. تجنب الخروج ليلًا دون ملابس ثقيلة.
  2. الحرص على متابعة النشرات الجوية اليومية لتجنب التعرض لأي تغيرات جوية مفاجئة.
  3. استخدام الكريمات المرطبة لحماية البشرة من الجفاف الناتج عن انخفاض الحرارة ونشاط الرياح.
  4. التدفئة داخل المنزل، خصوصًا في المناطق الجبلية التي تصل فيها درجات الحرارة الصغرى إلى 7 درجات مئوية.
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حالة الطقس اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة وتحذيرات من تغيرات جوية حادة قريبًا