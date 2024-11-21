حفل تامر حسني وآدم في الكويت يرفع لافتة "SOLD OUT"

الفجر الفني
تامر حسني وأدم
تامر حسني وأدم

أعلنت الجهة المنتجة والمنظمة للحفل الأسطوري الذي يجمع بين النجم تامر حسني والمطرب آدم، عن نفاذ تذاكر الحفل المقرر له يوم 12 ديسمبر المقبل في الأرينا كويت ضمن فعاليات المهرجان الفني الأضخم لهذا العام "موسم الكويت الغنائي"، وذلك خلال وقت قياسي من طرح التذاكر ليرفع لافتة "SOLD OUT".

 

وفي هذا الصدد، عبر تامر حسني عن امتنانه للحب الكبير الذي أظهره جمهوره الكويتي، مؤكدًا: "هذا الإقبال يعكس مدى الترابط بيني وبين الجمهور الكويتي، أعدكم بحفل مميز يليق بحبكم ودعمكم".

 

من جهته، عبّر المطرب آدم، عن حماسه الكبير للحفل، قائلًا: "ردة فعل الجمهور الكويتي لا توصف، وأشعر دائمًا بدفء محبتهم وأتطلع لتقديم أفضل ما لديا في هذه الليلة الخاصة". 

 

آخر أعمال تامر حسني
 

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.

 

من كلمات أغنية يانهار أبيض

 

عليك حلاوه ملغبطاني
وكل ثانيه تحلو تاني
حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا
يا راضيه عني ومظبطاني
يا نهار أبيض عالتوليفه
ضحكتك عالقلب خفيفه
إنت ماشي ازاي كده عادي
ده الأصول تمشي بتشريفه 2x.

 


 


 

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