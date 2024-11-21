عاجل| البترول تعيد أنظمة تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من جديد بعد الغائها

لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين

أعلنت وزارة البترول الثروة المعدنية، إتاحة أنظمة تقسيط تكاليف دخول الغاز الطبيعي للمنازل من جديد بعد أن سبق الغائها؛ لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن.

عودة أنظمة التقسيط على 7 سنوات لعملاء مشروع الغاز الطبيعي:

وقالت الوزارة في بيان صحفي أرسل لـ “ بوابة الفجر الإلكترونية” نسخة منه، إنه تقررعودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده؛ دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على ٧ سنوات.

الشركة القابضة للغاز تمول أنظمة التقسيط:

وكانت وزارة البترول قررت الغاء في شهر يونيو الماضي مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأضافت “الوزارة”، أن تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص سيتم بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

وأشارت" وزارة البترول والثروة المعدنية"، إلى أنه سيتم إدراج أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وأن على الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.