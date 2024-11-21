رئيس الشركة القابضة للمياه يتفقد سير العمل بمحطة مياه 30 يونيو بالوادي الجديد

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه ويرافقه المهندس بهاء أبو النجا نائب رئيس مجلس إدارة مياه أسيوط والمحاسب لبنى عبد الله نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية بمياه أسيوط محطة مياه 30 يونيو بطاقة 4800 م3 يوميًا لخدمة 8 آلاف نسمة بمحافظة الوادي الجديد



وجاء التفقد استعدادا لزيارة رئيس مجلس الوزراء اليوم لمحطة مياه 30 يونيو، بطاقة 4800 م3 يوميًا، لخدمة 8 آلاف نسمة، بحيي مصنع اللبن - المتحف، والتى تم تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان



وعلى هامش الزيارة أكد رسلان أن إجمالي عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحى فى محافظة الوادى الجديد، 25 منطقة ريفية، وتمثل مساحة تلك المناطق 42.4 % من إجمالي المناطق الريفية بالمحافظة، ويقطنها 62 ألف نسمة، بما نسبته 45.4 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة، ويجرى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ6 مناطق ريفية (4 مناطق من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و2 من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي)، بما نسبته 10.2 % من المناطق الريفية، ويقطنها 23 ألف نسمة، بما نسبته 16.9 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة



الجدير بالذكر أن التفقد جاء لمتابعة إجراءات التشغيل وانتظام سير العمل بالمحطة، موجهًا رسلان السادة المسئولين باستمرارية المرور الدائم على المحطات والالتزام بخطط التشغيل والصيانة