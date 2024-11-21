اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟

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البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

يعقد البنك المركزي المصري اليوم، الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماعه السابع لهذا العام لحسم مصير سعر الفائدة. 

تُعقد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل ستة أسابيع لمراجعة السياسة النقدية واتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

قرارات سابقة للبنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة في 2024

الاجتماع السادس - 17 أكتوبر 2024:

  • القرار: تثبيت أسعار الفائدة عند:
    • 27.25% للإيداع.
    • 28.25% للإقراض.
    • 27.75% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم.

الاجتماع الخامس - 5 سبتمبر 2024:

  • القرار: تثبيت أسعار الفائدة عند نفس المستويات.

الاجتماع الرابع - 18 يوليو 2024:

  • القرار: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

الاجتماع الثالث - 23 مايو 2024:

  • القرار: تثبيت أسعار الفائدة.

الاجتماع الاستثنائي - 6 مارس 2024:

  • القرار: رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى:
    • 27.25% للإيداع.
    • 28.25% للإقراض.

الاجتماع الأول - 1 فبراير 2024:

  • القرار: رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى:
    • 21.25% للإيداع.
    • 22.25% للإقراض.

توقعات بشأن اجتماع اليوم

  • مع استمرار الضغوط الاقتصادية والتغيرات العالمية، يُنتظر أن تحدد اللجنة ما إذا كان سيتم الإبقاء على أسعار الفائدة أو تعديلها بناءً على مستجدات السوق ومعدلات التضخم.
  • يشير المراقبون إلى احتمالية تثبيت الأسعار لتقييم تأثير التشديد النقدي السابق على الاقتصاد.

مواعيد الاجتماعات المتبقية للبنك المركزي في 2024

  • يُعقد اجتماع آخر وأخير لهذا العام يوم 26 ديسمبر 2024.
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