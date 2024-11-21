مصرع شاب سقط من قطار في القليوبية

سقط شاب من قطار في شبين القناطر، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بمحطة قطار نطاق مركز شبين القناطر.

تبين بالفحص المبدئي مصرع شاب سقط من قطار بمحطة كفر طحا، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وإيداع الجثمان ثلاجة المستشفى، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.