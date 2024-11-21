مصرع سيدة وإصابة ٧ آخرين إثر انقلاب سيارة فى ترعة بالمنوفية

شهدت المنطقة الواقعة بين قرية جنزور وشبين الكوم بمحافظة المنوفية انقلاب سيارة ميكروباص اتجاه داخل ترعة القاصد على الفور تم إبلاغ مركز الشرطة.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بإنقلاب سيارة ميكروباص اتجاه "بركة السبع- شبين الكوم" داخل ترعة القاصد التابعة لدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين سقوط ميكروباص بترعة القاصد.

وإنتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من انتشال جميع الراكبين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما حصلت بوابة الفجر على أسماء وفاة ومصابي حادث انقلاب سيارة محملة بركاب على طريق "بركة السبع شبين الكوم" بترعة القاصد المتوفية وهي منار خالد تبلغ 30 عام والمصابين وهم

جميلات احمد فرج 60 عاما مصابة بإشتباة كسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات، وإيمان عبدالفتاح 50 عاما مصابة ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات، واماني عزت 31 عاما اشتباة كسر بالكتف الايمن، وشفيق ابو العطاء عبدالمنعم 70 عاما اغماء، ومصطفى احمد 19 عاما اشتباة كسر بالكتف اليسري، أوحمد خالد الديب 28 عاما مصاب بإغماء، ودعاء السيد بحيري 30 عاما مصابة بإشتباة كسر بالساق اليسري.