حالة الطقس اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024: أجواء مستقرة وفرص لسقوط أمطار خفيفة

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الطقس
الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الخميس، 21 نوفمبر 2024، يشهد استقرارًا عامًا مع أجواء معتدلة في جميع أنحاء البلاد. 

وأكدت الهيئة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

  • درجات الحرارة:
    معتدلة خلال النهار، مع انخفاضها ليلًا، مما يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة.
  • الأمطار:
    فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.
  • الشبورة المائية:
    تنتشر خلال ساعات الصباح الأولى على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يتطلب الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2618
الإسكندرية2715
بورسعيد2516
الإسماعيلية2715
شرم الشيخ2719
الفيوم2614
أسوان2715
شلاتين2819
سيوة2613

نوة المكنسة وتأثيرها على الطقس

أكدت الهيئة استمرار تأثير نوة المكنسة على المناطق الساحلية مثل الإسكندرية، التي شهدت تعطيل الدراسة اليوم. 

أفادت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة، أن القاهرة الكبرى لن تتأثر بشكل مباشر بهذه النوة، التي تركز تأثيرها على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط نتيجة منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين

  • ارتداء الملابس الثقيلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
  • توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية.
  • متابعة تحديثات الطقس بشكل دوري خاصة في المناطق الساحلية.
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