قرار من المحكمة بشأن 13 متهمًا قتلوا شخصين في مشاجرة ببولاق

حوادث
بوابة الفجر

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام محمد جابر رئيس المحكمة، اليوم الخميس، وقف سير محاكمة 13 تاجر ملابس متهمين بقتل شخصين خلال معركة دامية بالأسلحة النارية والبيضاء، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.
 

جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21719 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، اتهام أربعة عشر شخصًا بارتكاب سلسلة من الجرائم البالغة الخطورة.

وتضمنت الاتهامات استعراض القوة والتهديد بالعنف باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، بهدف ترويع الأهالي وإثارة الذعر في المنطقة، ما أسفر عن مقتل شخصين عمدًا مع سبق الإصرار، وإصابة آخرين بجروح خطيرة كادت تودي بحياتهم.
 

ذكر أمر الإحالة أن المتهمين خططوا لاستهداف الضحايا باستخدام بنادق خرطوش وأسلحة بيضاء، وأطلق أحد المتهمين النار على المجني عليهما "حنفي ص" و"أحمد ص"، مما أدى إلى وفاتهما متأثرين بإصابات نارية مميتة وتهتك في الأعضاء الداخلية.

وبينت التحقيقات أيضًا، شروع المتهمين في قتل آخرين، لكنهم نجوا بفضل تلقيهم العلاج الطبي، علاوة على ذلك، حاز المتهمون أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، واعتدوا عمدًا على ضحايا آخرين بأسلحة بيضاء، مما أدى إلى إعاقتهم عن ممارسة حياتهم اليومية لأكثر من 20 يومًا، وتضمن الاتهام أيضًا تستر بعض المتهمين على الجناة، وإخفاء أدلة الجريمة.

محكمة جنايات الجيزة وقف سير محاكمة 13 تاجر متهمين بقتل شخصين

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محاكمة 13 متهمًا بتهمة قتل شخصين في مشاجرة ببولاق

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