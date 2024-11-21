محافظ المنوفية يتفقد موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة القاصد

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تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص  بترعة القاصد بطريق جنزور - شبين الكوم  ، وذلك فور تلقى بلاغ بوقوع الحادث والوقوف على تداعيات الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة  ، جاء ذلك بحضور اللواء محمود الكموني مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية،  اللواء  عماد يوسف السكرتير العام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، عدد من الأجهزة المعنية.
وأكد محافظ المنوفية أنه فور ورود البلاغ، تم التواجد الميداني بالموقع والدفع بـ7 سيارات إسعاف وأطقم الإنقاذ النهري والحماية المدنية والصحة والتدخل السريع  للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، حيث تم انتشال السيارة ونقل جميع المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لتلقى العلاج والرعاية الأولية واتخاذ كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وأسفر الحادث عن وقوع حالة وفاة واحدة و7 مصابين ( 6 حالات بالتعليمي وحالة أخرى بمعهد الكبد ). 
هذا وعلى الفور، توجه محافظ المنوفية إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم الدعم اللازم والرعاية الشاملة لهم  ، مشددًا برفع درجة الطوارئ وتسخير كافة الإمكانيات الطبية والمتابعة اللحظية والمستمرة للحالات حتى تماثلهم للشفاء العاجل، ومقدمًا  خالص التعازي لأسرة المتوفى ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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الإجراءات اللازمة الأجهزة المعنية 7 سيارات إسعاف حادث أنقلاب سيارة ميكروباص

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