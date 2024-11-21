خلافات بينهما.. تفاصيل مقتل شخص بسلاح أبيض في أكتوبر

تباشر النيابة العامة، التحقيق في قتل شخص بسلاح أبيض بسبب خلافات بينه وبين المتهم في أكتوبر

خلافات بينهما

وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، على يد آخر، بسبب خلاف بينهما

مقتل شخص

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص في مدينة 6 أكتوبر.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، على يد آخر، بسبب خلاف بينهما، مما أدى إلى مفارقته الحياة.

حدد رجال المباحث هوية المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق