مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى المحور

حوادث
بوابة الفجر

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى المحور المركزى فى الجيزة تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.


وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى المحور المركزى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 3 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

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