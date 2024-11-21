محافظ الدقهلية: تحصين ما يقرب من 55 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

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مدير مديرية الطب
مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية خلال الحملات

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على متابعته لأعمال الحملة القومية الثالثة، لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض،وأوضح ما تم تحصينه منذ انطلاق الحملة السبت الماضي حتى اليوم بلغ 55 ألف رأس ماشية تقريبًا وأن الحملة مستمرة لمدة شهر.

وأشار "مرزوق " إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة بالحملة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية للحفاظ عليها وحمايتها من الأمراض.

وأكد محافظ الدقهلية على تضافر الجهود والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية أنه لا توجد حالات اشتباه إصابة وأن أعمال التحصين لمنع المرض، وتشمل الحملة تحصين رؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس،مشيرا أن ما تم تحصينه بلغ54973 رأس ماشية.

وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبه أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين من خطورة الأمراض الوبائية قبل التحصين.

محافظ الدقهلية: تحصين ما يقرب من 55 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

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