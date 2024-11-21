للبحث عن الكنز.. حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في العياط

أمرت النيابة العامة، بحبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في العياط.

بتهمة التنقيب عن الآثار

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في العياط، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على 4 أشخاص، خلال التنقيب والحفر عن الآثار وضبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.