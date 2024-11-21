حبشى وجبر وأبوالنصر والمنشاوى يشهدون ندوة تحت عنوان مخاطر الهجرة غير الشرعية بجامعة أسيوط

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جانب من الندوة
جانب من الندوة

 

 

شهد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر واللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط والدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط ندوة تحت عنوان مخاطر الهجرة غير الشرعية.

 وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد عدوي مستشار رئيس الجامعة لشئون الخريجين وريادة الأعمال والابتكار، وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وطلاب الجامعة.

 

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي إن الندوة انتقدت في إطار المبادرة الرئاسية مراكب النجاة التي أطلقها  فخامة رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، والتوعية بمخاطرها، وسبل الهجرة الآمنة، وتوفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل، وريادة الأعمال للشباب؛ مما يُسهم في دعم مهارات الطلاب، ورفع قدرات الخريجين، وربطهم بسوق العمل.

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