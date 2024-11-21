إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالمنيا.. بالأسماء

محافظات
بوابة الفجر

أصيب 3 أشخاص إثر  تصادم سيارتين على الطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وقوع  حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي الزراعي مصر_ أسوان، وتحديدا امام مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، بسبب التخطي الخاطئ.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة 3 أشخاص وهم:  خالد محمد عبد الحميد، 38 سنة، مقيم بمركز بني مزار، ومصطفى عوض سيد، 23 سنة، وأحمد محمد عبد العال، 21 سنة، مقيمين بمركز مغاغة.

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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