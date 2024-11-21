نور إيهاب توجه رسالة للجمهور بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "6 شهور".. ماذا قالت؟

الفجر الفني
نور ايهاب
نور ايهاب

وجهت الفنانة نور إيهاب رسالة لجمهورها، بعد عرض الحلقات الأخيرة من مسلسلها "6 شهور" مع الفنان نور النبوي، أعربت فيها عن سعادتها بردود فعل الجمهور تجاه العمل، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

ونشرت نور إيهاب مقطع فيديو مجمع من مشاهد المسلسل، وعلقت عليه قائلة:" خلص مسلسل 6 شهور وخلصت حكاية مراد ولطيفة، حقيقي مبسوطة جدًا بكل حد بعتلي أو قاللي حاجة عن المسلسل يارب تكونوا استمتعتوا بالـ 6 شهور".

 

 

تفاصيل مسلسل "6 شهور"

 

 

و مسلسل "6 شهور" من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، أمجد الحجار، مروان فارس، ميشيل ميلاد، وسلوى محمد علي، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

 

أحداث مسلسل "6 شهور"

 

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور من بطولة نور النبوي، في إطار اجتماعي لايت، يحمل مفاجآت عديدة، ويناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة.

تفاصيل مسلسل 6 شهور الفنان نور النبوي الفنانة نور إيهاب مسلسل 6 شهور نور إيهاب

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