سميرة عبد العزيز تتألق في ندوة "النقد الفني".. ذكريات مع عبد الناصر وأهمية النقد في مسيرتها

الفجر الفني
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

كرّمت وزارة الثقافة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز في ندوة بعنوان "النقد الفني"، التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية بتنظيم من المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية. 

 

تضمنت الندوة مناقشات هامة حول دور النقد الفني في إثراء الحركة المسرحية، بحضور نخبة من الفنانين والنقاد.

وقفة حداد على عاطف أبو شهبة
 

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على روح فنان العرائس ورائد المسرح الورقي عاطف أبو شهبة، الذي وافته المنية. كان هذا التكريم الرمزي بمثابة لفتة وفاء لإسهاماته الكبيرة في المجال الفني.

ذكريات مع عبد الناصر ودخول الفن
 

استعرضت سميرة عبد العزيز تجربتها في دخول عالم التمثيل، موضحة رفض والدها دخولها المجال الفني في البداية. وأشارت إلى أن تكريمها من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر غيّر هذا الموقف تمامًا، حيث قال لها والدها: "ما دام أن الزعيم جمال عبد الناصر كرّم الفن، فهذا دليل على قيمته".

من "وطني عكا" إلى الريادة المسرحية
 

تحدثت سميرة عن بدايتها المسرحية من خلال عملها في مسرحية "وطني عكا"، التي استمرت على خشبة المسرح لمدة ثمانية أشهر، ووصفتها بأنها انطلاقتها الحقيقية في المسرح. وأضافت أنها تعتبر نفسها ابنة النقد الفني الذي لعب دورًا محوريًا في إبراز موهبتها منذ الستينيات.

أهمية النقد الفني في مسيرة الفنان
 

أكدت سميرة على أهمية النقد الفني في تسليط الضوء على الفنانين وأعمالهم، واعتبرت المقالات النقدية أداة فعالة لدعم الفنانين وتطوير الساحة الفنية. وأشادت بالدور البنّاء الذي لعبه النقاد في تشكيل وعي الجمهور وتقديره للفن.

إشادة بالحراك الثقافي الحالي
 

أعرب الفنان إيهاب فهمي، مدير المركز القومي للمسرح، عن سعادته بتنظيم هذه الندوة، مشيدًا بالحراك الثقافي الذي تشهده وزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو. وأوضح أن المركز يسعى لتعزيز الوعي المسرحي من خلال الندوات والحلقات النقاشية التي تهدف إلى التعريف بالرموز الفنية وتاريخ النقد الفني.

 

ختام الندوة بتكريم خاص
 

اختتمت الفعالية بتكريم الفنانة سميرة عبد العزيز والناقد المسرحي الكبير محمد بهجت، حيث أهداهما المركز شهادتي تقدير على مشاركتهما الفعالة في الندوة. تأتي هذه الفعالية ضمن جهود وزارة الثقافة لإبراز رموز الفن المصري وتسليط الضوء على إسهاماتهم في تعزيز الهوية الثقافية.

 

سميرة عبد العزيز دار الأوبرا المصرية جمال عبد الناصر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية وزارة الثقافة

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