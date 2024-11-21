إجراءات عاجلة من النيابة العامة لحصر وتأمين عقارات الإسكندرية المهددة بالسقوط

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

في ظل تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات، كلفت النيابة العامة المحافظة بتوجيه المختصين في جميع أحياء الإسكندرية لحصر تلك المنشآت.

يشمل التكليف معاينة العقارات وفحص ملفات ترخيصها للتحقق من الوضع القانوني والإجراءات السابقة بشأنها، بالإضافة إلى تحديد المسؤولين عن التقاعس في تنفيذ قرارات الهدم أو الترميم. كما يشمل اتخاذ تدابير عاجلة لتأمين المناطق المتضررة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

تأتي هذه الإجراءات لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

 

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