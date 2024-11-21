شيرين عبد الوهاب تعود للساحة بحفل غنائي ضخم في الكويت ومفاجآت جديدة لجمهورها

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي مميز في الكويت يوم 29 نوفمبر الجاري، معلنة عودتها القوية إلى الساحة الفنية بعد فترة من الغياب بسبب أزمات شخصية ومهنية، وسيقام الحفل على مسرح "رود روش".

يأتي الحفل بعد سلسلة من العقبات التي واجهتها شيرين، أبرزها الخلافات مع شركة "روتانا" التي منعتها من طرح أغانيها الجديدة نتيجة التزامها بعقد معها.

حماس وترقب من الجمهور الكويتي



روّجت شيرين لحفلها عبر منشور على حسابها الرسمي بمنصة "إنستجرام"، حيث كتبت: “جمهوري الغالي في الكويت الحبيبة، استنوني على مسرح رود روش، كلي حماس لشوفتكم”.

أسعار تذاكر متنوعة تناسب كل الفئات



تم طرح تذاكر الحفل بتنوع في الأسعار لتناسب شرائح واسعة من الجمهور، حيث تبدأ الأسعار من 4000 دينار كويتي للفئة الأولى وتصل إلى 24،248 دينارًا للفئة الأعلى، هذا التفاوت يعكس التوقعات العالية لحضور الحفل، حيث يُنتظر أن يكون واحدًا من أبرز الحفلات التي تشهدها الكويت هذا العام.

مشروع فيلم وثائقي يروي حياة شيرين



على صعيد آخر، كشفت مصادر مقربة من شيرين أنها تدرس تقديم فيلم وثائقي عن حياتها عبر منصة "نتفليكس".

سيضم الفيلم أربعة حلقات تُعرض تفاصيل مهمة عن حياتها الشخصية والمهنية، إلى جانب الأزمات التي مرت بها وقصتها مع التحديات.

وعلى الرغم من أن شيرين لم تحسم قرارها النهائي بشأن هذا المشروع، إلا أن الأحاديث حوله بدأت منذ العام الماضي، حيث يُتوقع أن تتقاضى 250 ألف دولار عن كل حلقة إذا تمت الموافقة على تنفيذه.