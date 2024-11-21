بعد تصدره شباك تذاكر السينما.. هشام ماجد يوجه رسالة لـ أبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان"

وجه الفنان هشام ماجد رسالة تهنئة لـ أبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان"، بعد النجاح الكبير الذي حققه بتحقيق أعلى الإيرادات في شباك التذاكر بالسينمات، منذ بداية عرضه، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "ماجد" البوستر الرسمي للفيلم، معلقًا عليه:" فيلم كل حاجة فيه حلوة، مبروك لصحابي الجامدين".

منشور هشام ماجد

قصة فيلم "الهوى سلطان"

ينتمي فيلم الهوى سلطان إلى فئة الأعمال السينمائية الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين على وسارة في إطار واقعي، كما يسلط الضوء على العلاقات العاطفية والحب بين الأصدقاء.

أبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان"

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منه شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج كلًا من هاني نجيب وأحمد فهمي.