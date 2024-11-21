"التاريخ يحكم".. كارلو أنشيلوتي يكشف سر تفوق ريال مدريد والتتويج بالعاشرة

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن السر وراء تفوق النادي الإسباني وتاريخه الحافل بالبطولات، مشيرًا إلى العوامل التي أسهمت في تتويج الفريق بلقب "العاشرة" في دوري أبطال أوروبا.

شارك أنشيلوتي مع إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية بالنادي، في افتتاح العام الدراسي الجديد 2024/2025 لمدرسة ريال مدريد الجامعية في جامعة أوروبا. وأقيم الحفل في قاعة مدينة ريال مدريد، حيث بدأ بعرض فيديو يستعرض إنجازات أنشيلوتي مع النادي، بما في ذلك تحقيقه 14 لقبًا كمدرب للفريق الملكي.

تصريحات أنشيلوتي حول سر نجاح ريال مدريد

وفي كلمته، صرّح أنشيلوتي: "أتمنى كل التوفيق للطلاب الذين يبدأون هذه التجربة الرائعة. عندما يكون العمل مرتبطًا بالشغف، يصبح أكثر سهولة. أنا محظوظ بممارسة عمل أحبه وأستمتع به، فلا أعتبره مجرد وظيفة".

وأضاف: "سر نجاح ريال مدريد يكمن في رفضه للهزيمة أو حتى التعادل. هناك أندية تقبل الخسارة بطريقة مختلفة، لكن هذا ليس نهج ريال مدريد. هذه العقلية تزيد من المسؤولية والطموح لدى كل من يعمل في هذا النادي".

العمل في بيئة ريال مدريد

تحدث أنشيلوتي عن بيئة العمل داخل النادي: "ريال مدريد ليس مجرد نادٍ، بل عائلة. نقضي هنا الكثير من الوقت، والبيئة تساعدك على تقديم أفضل ما لديك. بالنسبة لي، العمل في بيئة عائلية يشجع على الإبداع والنجاح. كل يوم أذهب إلى النادي وأشعر بهذا الجو العائلي".

وأكد المدرب على الدور الكبير لرئيس النادي: "العمل الذي يقوم به الرئيس مذهل. النجاح الذي يحققه النادي يعود إلى التنظيم والعمل الجاد في جميع المستويات".

عن التتويج بـ "العاشرة" في دوري الأبطال

وعن لحظات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة، قال أنشيلوتي: "كنت واثقًا من تحقيق البطولة. يجب أن تتحلى بالثقة حتى اللحظة الأخيرة. عندما سجلنا هدف التعادل، كنت متأكدًا أننا سنفوز. على المستوى النفسي، كانت تلك اللحظة نقطة تحول حاسمة في المباراة".

اختتم أنشيلوتي حديثه بالإشادة بالنادي قائلًا: "عملت مع العديد من الأندية الكبرى، لكن ريال مدريد هو الأكبر على الإطلاق، سواء من حيث التاريخ أو التنظيم. النجاح هنا لا يأتي مصادفة، بل نتيجة العمل الجاد والتاريخ العريق".