إي آند مصر تطلق حلول "SD-WAN" المتطورة لتعزيز مرونة الشبكات

أعلنت اليوم إي آند مصر إطلاق خدمتها الجديدة المُدارة لعملاء الأعمال، والتي تعتمد على تقنية الشبكة الواسعة المُعرّفة بالبرمجيات (SD-WAN) من سيسكو.

تم تصميم الخدمة لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات في مصر من خلال توفير اتصال مُحسّن، وأمن مُعزّز، وأداء شبكي مُحسّن.

ستُمكّن هذه الخدمة الجديدة الشركات من أي حجم لتسريع التحول الرقمي من خلال حلول شبكية مبتكرة تُبسط الإدارة، وتُقلّل التكاليف، وتعزّز مرونة الشبكة بشكل عام. باستخدام حل Cisco Secure access service edge SASE، تتميز SD-WAN الجديدة بالأمن المُدمج، وتحسين التطبيقات، والاتصال متعدد السحاب، والتحليلات المضمنة.

قال عمرو فتحي، رئيس تكنولوجيا المعلومات في مصر: "يتيح لنا تعاوننا مع سيسكو تقديم أفضل عروض SD-WAN إلى السوق المصري. بصفتنا رائدين في حلول الشبكات المبتكرة، نفتخر بتوفير حلول تقنية متطورة تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائنا من الشركات".

انسجامًا مع أهمية تقنية SD-WAN في تعزيز المرونة الرقمية، تقدم إي آند مصر حلولًا مخصصة ويتم نشرها بسرعة لتلبية احتياجات كل عميل على حدة. هذا التزام يأتي مدعومًا باستثمارات كبيرة في الخبرات والموارد اللازمة لإدارة شبكات معقدة، مما يضمن للعملاء الاستفادة القصوى من استثماراتهم التكنولوجية والحصول على خدمات متسقة وموثوقة.

قال شريف الخولي، رئيس الأعمال في إي آند مصر: "يمكن للشركات الآن الاتصال وحماية وإدارة وتوسيع شبكاتها بسهولة باستخدام حل SD-WAN المُدار بالكامل من إي آند مصر مع الأمن والتحليلات المدمجة".

وأضاف جوردون تومسون، نائب رئيس مزودي الخدمات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى سيسكو: "يتمثل تعاوننا مع إي آند مصر في إطلاق خدمة SD-WAN المُدارة في خطوة مهمة نحو تمكين الشركات من خلال حلول الشبكات المرنة والأمنة. معًا، نساعد الشركات على الازدهار في عالم رقمي متزايد، من خلال تزويدها بالأدوات اللازمة لتعزيز الاتصال وتحسين الكفاءة ودفع الابتكار".