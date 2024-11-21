جنايات المنيا تخفف عقوبة مسن متهم باختطاف ومواقعة طفلة من ذوي الاحتياجات إلى 5 سنوات

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بوابة الفجر

أعلنت محكمة جنايات مستأنف العدوة في المنيا، عن تخفيف عقوبة السجن المشدد من 15 سنة، لـ 5 سنوات، بحق " غ، ص" 74 سنة، بتهمه استدراجه وخطف طفلة من ذوي الهمم حال مرورها بالشارع، مستغلا إعاقتها الذهنية، وقام بمواقعه المجني عليها  مقيمة بمدينة مغاغة شمال المحافظة جنسيا.

 

عقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم، برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، واستمعت لمرافعات الدفاع، وأصدرت حكمها حضوريا بتخفيف العقوبة على المتهم إلى 5 سنوات، عقب سماع مرافعات الدفاع مع الزام المتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
تخفف عقوبة مسن متهم باختطاف ومواقعة طفلة من ذوي الاحتياجات

وتعود احداث الواقعة إلى أكتوبر من العام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من أهالي مدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، بقيام مسن باستدراج طفلة من ذوي الهمم داخل منزله، ومواقعتها جنسيا، مستغلا إعاقتها الذهنية.

انتقلت الأجهزة الامنية إلى موقع البلاغ، وتم القبض على المتهم وتم إحالته للنيابة العامة للتصرف.

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