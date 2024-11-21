أشرف صبحي يكرم وكيل شباب الدقهلية في ختام ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة

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جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى ختام فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة، الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية؛ بحضور ممثلي 34 وزارة وهيئة عامه، لاول مره، الجارى، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

حضر حفل الختام اللواء دكتور عصام زكريا رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي لهيئة الرقابة الادارية، ممدوح اسماعيل رئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الدكتوره علا عمارة مستشار بمشروع الحوكمة الاقتصادية، الدكتور محمد السيد أبوزيد وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، أكرمى محمد وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، أحمد عبد الرحمن مدير عام بقطاع الحسابات الحكومية وزارة المالي.

حيث ناقش الملتقى على مدار ثلاثة أيام ومن خلال 11 جلسة وحلقة نقاشية عددًا من الموضوعات المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد والإطار الدولي لمهنة المراجعة الداخلية والحوكمة، ويختتم بمجموعة من التوصيات المتعلقة بتحسين عمل المراجعة الداخلية والحوكة وصولًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، يدير تلك الجلسات عدد من السادة الخبراء من هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة المالية، بيت الخبرة (PWC).

يذكر أن النسخة الأولى من الملتقى قد عقدت خلال شهر يوليو 2022، وكان من أبرز توصياتها استمرار عقد هذا الملتقى بشكل سنوي ليكون مناسبة سنوية للسادة العاملين في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة، للالتقاء والاطلاع على كل ما هو جديد وصولًا إلى حوكمة العمل في مجال الشباب والرياضة، كما عقدت النسخة الثانية من الملتقى خلال شهر أغسطس 2024.

 

وتتوجه مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على هذا التكريم والثقة الغالية من سبادته، ولفريق عمل حوكمة مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

جانب من التكريم

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